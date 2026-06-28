российская пропаганда запустила новую абсурдную волну дезинформации, направленную на демонизацию украинских военных

В этот раз новоназначенная уполномоченная по правам человека в рф яна лантратова озвучила о подготовке «доклада» по «зверствам ВСУ», где фигурируют вымышленные «клейма с трезубцем», «кандилы» и «сверла», которыми якобы пытали людей на курщине и в Мариуполе.

российские пропагандисты просто берут реальные, задокументированные ООН и международными следователями факты о десятках российских застенков в Буче, Херсоне и других городах и пытаются приписать собственные военные преступления Силам обороны Украины - отмечают в ЦПД.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/69507

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