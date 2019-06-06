Российская разведка в Украине всплыла через “квартирный вопрос”

Слитые в открытый доступ данные на сотрудников СВР РФ подтвердили причастность некоторых из них к операциям на территории Украины.

Настоящим подарком стала публикация мэрией Москвы данных на тысячу сотрудников Службы Внешней Разведки Российской Федерации, о чем тут же написали The Insider и, что не обошло мое личное внимание, в отличие от наших СМИ. Наших СМИ, которые заняты в эпоху парламентских выборов заказухой и джинсой, и мало уделяющих внимания темам, напрямую касающимся национальной безопасности. Причем именно “квартирный скандал” с СВР вскрыл очень интересную схему, о которой я писал год назад.

Так, в июне 2018 года в статье “Атака на ромов - операция СВР по раскачке ситуации в Украине”, я писал о том, что многочисленные нападения на ромов, имевшие место тогда, были спецоперацией СВР.

Дело в том, что непосредственный участник этих нападений, организация “Твереза і зла молодь” в социальных сетях именуемая “Lemberg Jugend” являлась подразделением неонацистской организации Misanthropic Division, которая сразу после своего создания и даже не получив должной популярности, внезапно стала главной темой для речей польской говорящей головы для российских телешоу Томаша Мацейчука. Именно этой организацией, до того никому неизвестной, поляк запугивал в своих интервью, якобы изобличая жуткий режим киевской хунты, впитавший в себя элементы “бандеровщины и нацизма”.

Собственно, создавалось впечатление, что данные неонацистские организации были созданы специально под Моцейчука и так оно и оказалось. Ведь как только начались погромы ромов эту тему тут же подхватил Дмитрий Ермолаев, главный редактор Федерального еженедельника “Российские вести” и на полставки кадровый сотрудник СВР РФ курировавший, кстати, Томаша Мацейчука.

Впоследствии, когда Томаш Моцейчук стал слишком токсичным для российского телевиденья, ему сменили легенду и якобы выдворили из России, в действительности же – для расшатывании обстановки в самой Польше и проецирования украиноневастнической риторики. В мой же адрес относительно Дмитрия Ермолаева тогда были направлены нелестные комментарии из разряда: “Какой он сотрудник СВР? Что за чушь!” и в том же контексте.

Что же, дамы господа, на любую критику в свой адрес я стараюсь не отвечать, поскольку знаю, что всегда – прав. И правота моя, так или иначе, но со временем становится известна в более широком формате.

И вчера, когда описывались квартиры кадровых сотрудников СВР, внезапно, в числе озвученных, в многоэтажке по улице Академика Анохина оказывается жилплощадь такого себе сопредседателя Евразийского народного фронта (ЕНФ) и “Антибандеровского движения” Дмитрия Ермолаева, отец которого, ни много ни мало, а генерал СВР в отставке!

Что интересно, The Insider на этого “товарища” слил информации по максимуму. И то, что он с 2002 по 2005 гг будучи 3-м секретарем посольства РФ в Латвии осуществлял на местных информационных площадках вбросы на политиков стран Балтии, дискредитировал евроинтеграционные процессы и в итоге был отозван в Москву с запретом въезда в Латвию и Молдову.

Вот такие они, неисповедимые пути российской разведки. Круг замкнулся в один миг, с легкой руки рыжих лубянковских ушей.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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