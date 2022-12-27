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российские ДРГ безуспешно пытаются перебраться через Днепр возле Херсона

российские ДРГ безуспешно пытаются перебраться через Днепр возле Херсона

Диверсионно-разведывательные группы врага пытаются переправиться на правый берег Днепра в районе Херсона, однако Силы обороны своевременно обнаруживают их и уничтожают.

Об этом сообщил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

«Да есть определенные действия со стороны противника и его диверсионно-разведывательных групп, касающихся деятельности на островах вблизи Херсона, есть попытки небольших разведывательных групп перейти на другой берег. Вместе с тем наша разведка наблюдает за их движениями и наносятся, как правило, артиллерийскими средствами поражения удары по этим группам. Такие группы при обнаружении немедленно уничтожаются. Врагу не дают закрепиться, не дают развернуть свою деятельность в данном направлении”, - отметил Ерин.

#дрг #разведка

Джерело: https://t.me/infosprotyv/8551

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