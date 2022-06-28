Российские хакеры атаковали правительственные сайты Литвы

Ряд литовских правительственных сайтов подвергся хакерской атаке из россии, - сообщает российский Телеграм-канал Mash 27 июня.

Под атаку хакеров попали государственная налоговая инспекция при Минфине ЛР (система VMI), сайт нефтегазовых портов и уличные камеры. Доступ на сайты пользователи получают, но воспользоваться услугами этих сервисов не могут.

Отмечается, что два дня назад хакерская организация Killnet опубликовала обращение, в котором угрожала кибератакой литовским властям, если те не снимут транспортную блокаду с Калининграда.

Как сообщалось ранее, Литва планирует наложить вето на решение Еврокомиссии о неограниченном транзите российских товаров через ЕС.

Источник: ostro.org

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