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Российские хакеры украли документы по COVID-вакцине BioNTech и Pfizer – CМИ

Российские хакеры украли документы по COVID-вакцине BioNTech и Pfizer – CМИ

Хакеры из России и Китая украли часть документов относительно вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer из сетей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

Об этом с ссылкой на источники пишет голландское издание De Volkskrant, передает DW. Сообщается, что кибератаки произошли еще осенью 2020 года.

По информации издания, российские хакеры якобы разослали ряду сотрудников EMA электронные письма с вредоносным программным обеспечением. Злоумышленники обладали доступом к внутренним сетям агентства на протяжении минимум месяца, утверждает издание. Преступники интересовались стратегией вакцинации в странах Европы и тем, препараты каких производителей приобретают те или иные государства.

Кроме того, они украли часть документов по компаниям BioNTech и Pfizer. Позже некоторые из них появились в русскоязычном сегменте интернета, но с измененными данными. Эксперты предполагают, что преступники хотели с помощью дезинформации поставить под сомнение эффективность препарата.

А хакеры из Китая получили доступ к внутренним сетям EMA еще весной 2020 года, проведя кибератаку на один из германских университетов.

И Россия, и Китай отрицают причастность к атакам, сказано в материале.

Источник: internetua.com

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