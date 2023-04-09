российские ИПСО сейчас генерируются со скоростью сношения кроликов

Только и успевай отмечать каждой из них. И это, я вам честно скажу, прекрасный показатель. Но почему так, об этом немного позже, а сейчас, об очередном ИПСО, исполнителем которого стал подполковник Армии США.

Но, заранее хочу отметить, что не следует обращать внимание на то, что ретранслятором стал некий бывший подполковник Армии США. У россиян в штатах довольно много псевдо-экспертной агентуры, особенно в рядах трампистов. Например, шизофреник полковник МакКрегор или Тулси Габбард.

Нынешний же вещун, это Дэниэл Дэвис, который предостерегает ВСУ от контрнаступления, заявляя, что любые активные действия украинской настолько её истощат, вне зависимости от успешности или неуспешности этих действий, что она больше не сможет сопротивляться российским войскам.

Этот "подполковник" не так давно предрекал переход войны в Украине в ядерный формат, а намного раньше, июле 2022, он заявлял, что ВСУ теряют ежедневно более тысячи солдат и скоро воевать просто будет некем, а 30 августа 2022 он утверждал, что никакого контрнаступления ВСУ не будет.

В общем, вы поняли какой му-у-у-удрый полковник нам тут попался. Но главное не бесстыдный уровень его интеллекта, а то, что очередной вброс от "уважаемого" аналитика, уже разносится про российским СМИ и пытается интегрироваться в украинское инфополе через серый сегмент.

Основная цель этого вброса разуверить украинцев и наших партнёров в необходимости проводить контрнаступление и катализировать тему переговоров. В свою очередь, если контрнаступление пройдёт, российская пропаганда ещё долго может манипулировать его результатами.

Например, если в ходе контрнаступление будет освобождена область, или две, а возможно и больше территорий, ссылаясь на Дэниэла Дэвиса российские пропагандисты будут ещё несколько месяцев вещать: "Ну и что, что мы бежали, зато ВСУ сейчас так ослаблены, что вообще воевать не смогут!"

В общем, сохраняем критическое мышление и готовимся к очередной волне манипуляций. Но, почему это всё таки хороший признак? Всё просто.

NYT, Times, МакГрегоры и Дэниелсы, россия дергает все ниточки и все контакты, какие только может сейчас задействовать для своих ИПСО. Панических ИПСО.

россияне паникуют, понимая, что украинское контрнаступление не только не смогут остановить, но и предугадать, откуда оно будет осуществляться, какими силами, по каким направлениям, в какой последовательности и какому сценарию. И они стали делать единственное возможное.

Генерировать фейки. Чем больше фейков, пораженческих, дискредитирующих, манипулирующих сознанием и восприятием, тем они считают, будет лучше. Потому, что ничего лучше придумать не могут. И это не может не радовать. Командование РОВ в панике и замешательстве.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/18805

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