Так называемый «глава мид приднестровской молдавской республики» виталий игнатьев заявил, что решение Кишенева о выходе из мирного соглашения 1992 года может привести к началу боевых действий. Об этом сообщает издание Guildhall.

Он заявил, что если в Кишиневе примут решение о выходе их подписанного ранее соглашения, то это может послужить причиной для начала боевых действий.

Кроме того, игнатьев заявил, что российские войска являются «единственным эффективным средством» для стабильности в регионе и обеспечения безопасности для полумиллионного населения Приднестровья, среди которых 220 тысяч граждан рф.

Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье было подписано 21 июля 1992 года между президентом россии Борисом Ельциным и главой Молдовы Мирчей Снегуром. В настоящий момент ситуацию на границе с Приднестровьем контролируют силы, в числе которых 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей из Украины.

Джерело: sprotyv.info

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