Разведка Великобритании: российские медиа не были готовы к пригожинскому мятежу, были удивлены и сначала придерживались обычного расписания вещания

После того, как мятеж был остановлен, российские государственные СМИ пытались «исправить» обвинения относительно пассивности сил безопасности.

Звучали нарративы о том, что путин «победил», помешав восстанию, избежав при этом кровопролития. Также СМИ рф пытались объединить страну вокруг путина.

Через неделю после мятежа медиа начали преуменьшать значение главаря «Вагнера», одновременно пытаясь запятнать его личность.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/19902

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