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Российские оккупанты на остров Змеиный продолжают стягивать технику

Российские оккупанты на остров Змеиный продолжают стягивать технику

Помимо комплексов ПВО в составе трёх ЗРПК "Панцирь-С1" и одного ЗРК "Тор-М2", с заряжающими машинами к ним, а так же комплекса РЭБ на базе МТ-ЛБ оккупанты доставили на остров РСЗО.

Речь идёт, вероятнее всего, о Торнадо-Г.

Так же оккупанты проводят работы по восстановлению инфраструктуры на острове для разворачивания пункта наведения авиации.

Всё это говорит о намерении российских оккупантов реализовать в Одессе и области некий сценарий, создавая при этом из острова Змеиный опорный командный пункт.

Источник: https://t.me/zloyodessit/15365

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