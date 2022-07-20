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Российские оккупанты применили в Харьковской области ЗРК С-300, перенастроенный на удары по поверхности

Российские оккупанты применили в Харьковской области ЗРК С-300, перенастроенный на удары по поверхности

Ещё в мае появилась первая информация о том, что россияне перенастраивают ЗРК С-300 на удары по поверхности из-за растущего дефицита ракет для ТРК Точка-У и ОТРК Искандер.

В июне они впервые стали их применять по Николаевской области и Николаеву. Что же до Харьковской, то напомню, что в этой области последние полтора месяца россияне массово использовали именно ТРК Точка-У и ОТРК Искандер.

Сейчас же отмечается в основном применение ствольной артиллерии, реактивной и периодически авиации. Баллистические ракеты стали использоваться намного реже. И их теперь уже и в Харьковской области заменили С-300.

Я так понимаю, что точно так же как танк Т-62 в российской армии становится ОБТ, комплексы ЗРК С-300 становятся у них ОТРК...

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Российские оккупанты применили в Харьковской области ЗРК С-300, перенастроенный на удары по поверхности

Российские оккупанты применили в Харьковской области ЗРК С-300, перенастроенный на удары по поверхности

Джерело: https://t.me/zloyodessit/16209

Новости портала «Весь Харьков»

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