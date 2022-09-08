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Российские оккупанты рассказали, какой ужас на них наводит подразделение «KRAKEN»

Российские оккупанты рассказали, какой ужас на них наводит подразделение «KRAKEN»

Российские военные, судя по перехватам их телефонных разговоров, в ужасе от украинского специального подразделения «KRAKEN». Оккупанты признают, что украинские воины работают очень эффективно.

Об этом сообщает издание OBOZREVATEL.

Такими темпами «KRAKEN» может стать такой же «страшилкой» для ВС РФ, как и легендарный полк «Азов». Новую аудиозапись беседы российских солдат, где те жалуются на спецподразделение, получила хакерская группа «Фронтові розмови окупантів». Соответствующее видео появилось в распоряжении OBOZREVATEL 6 сентября (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Судя по всему, противник на Харьковском направлении опасается боевых столкновений с воинами «KRAKEN«.

Украинское добровольческое воинское подразделение, сформированное в день полномасштабного военного вторжения России в Украину, наводит на оккупантов ужас, поскольку на счету «KRAKENA» большое количество успешных боевых операций.

«На Харьковском направлении эти жесткие, бл***, «KRAKEN», батальон, блин… там раз***ал наших пацанов… Ну там сейчас очень тяжелое направление. Сейчас Херсон и Харьков – это просто еб***ые направления. Там просто, бл***, смертельная, бл***, ху***», – жаловался оккупант по имени Артем своему другу.

Джерело: infonavigator.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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