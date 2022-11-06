Российские оккупанты разграбили Херсонский художественный музей

С 31 октября по 3 ноября российские захватчики вывезли из Херсонского художественного музея пять фур с культурными ценностями, упакованными "кое-как в какое-то тряпье".

Об этом сообщает пресс-служба музея.

По данным представителей музея, около 40 человек выносили произведения искусства и оргтехнику в сопровождении вооруженных автоматами российских солдат.

"О деликатном отношении к старинным раритетам речь даже не идет – картины не упаковывали специальным образом для перевозки, а заматывали в какое-то тряпье", – сообщили в музее.

Руководители музея пока не знают, что именно украли, "но в том, что самое ценное забрали в первую очередь, сомнений нет".

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/5599

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