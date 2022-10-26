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Российские оккупанты за восемь месяцев войны осуществили 85 атак на объекты энергетики Украины
За 8 месяцев войны российские оккупанты 85 раз атаковали объекты электроэнергетики Украины.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.
Согласно информации Офиса генпрокурора, 51 атака была совершена именно в октябре.
Больше всего ударов по объектам критической инфраструктуры было нанесено в:
Днепропетровской области — 8;
Львовской — 6;
Винницкой — 5;
Сумской — 4;
Харьковской — 4;
Киеве — 4.
Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11025