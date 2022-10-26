Российские оккупанты за восемь месяцев войны осуществили 85 атак на объекты энергетики Украины

За 8 месяцев войны российские оккупанты 85 раз атаковали объекты электроэнергетики Украины.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

Согласно информации Офиса генпрокурора, 51 атака была совершена именно в октябре.

Больше всего ударов по объектам критической инфраструктуры было нанесено в:

Днепропетровской области — 8;

Львовской — 6;

Винницкой — 5;

Сумской — 4;

Харьковской — 4;

Киеве — 4.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11025

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