Российские пропагандисты попытались выдать последствия своих обстрелов Изюмщины за действия ВСУ (ВИДЕО)
Для очередного сюжета об «украинских варварах» пропагандисты РФ использовали село Каменка Изюмского района. Но не учли, что последствия их обстрелов села были сняты еще в марте.
Так и случилось, что в сюжете от 26 апреля русский военный рассказывает: «Школа разбита в хлам украинскими варварами – ВСУшниками и набатами. Ребята рассказывают, что зашли еще сюда, когда выбили их, школа еще и вот это все было целое».
Но есть видео, снятое в Каменке сразу после обстелов — 12 марта — сотрудниками Изюмского горсовета, где школа уже уничтожена до основания российскими обстрелами.
«Российские пропагандисты вместе со своими подпевалами из так называемой «ЛДНР» распространяют в соцсетях дезинформацию об обстрелах села Каменка Изюмской громады. Они опубликовали видео, в котором заявили, что ВСУ разрушили этот населенный пункт. Однако мы — изюмчане знаем, что это абсолютная ложь, потому что мы были свидетелями этих безжалостных обстрелов со стороны российских оккупантов», — написал депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник, который и опубликовал два ролика для сравнения и предложил: «Сравните два видео и сделайте выводы, что российским пропагандистам никогда нельзя доверять».
Источник: objectiv.tv
Автор: Оксана Горун