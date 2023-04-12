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Сегодня 10:12
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Российские пропагандисты выдают Санкт-Петербург за «восстановленный» Мариуполь

Адепты так называемого русского мира начали распространять в Сети видео с якобы «восстановленными» районами города, которые армия РФ во время своего полномасштабного вторжения буквально сравняла с землей. Но вместо Мариуполя на обнародованных кадрах изображен жилой массив «Ветер перемен» в Санкт-Петербурге.

Даже сами россияне шокированы тем, что кремлевский режим пытается их обмануть столь неловким фейком.

Российские пропагандисты выдают Санкт-Петербург за «восстановленный» Мариуполь

Российские пропагандисты выдают Санкт-Петербург за «восстановленный» Мариуполь

Российские пропагандисты выдают Санкт-Петербург за «восстановленный» Мариуполь

Российские пропагандисты выдают Санкт-Петербург за «восстановленный» Мариуполь

Российские пропагандисты выдают Санкт-Петербург за «восстановленный» Мариуполь

Джерело: https://t.me/u_now/93092

Новости портала «Весь Харьков»

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