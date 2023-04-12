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Российские пропагандисты выдают Санкт-Петербург за «восстановленный» Мариуполь
Адепты так называемого русского мира начали распространять в Сети видео с якобы «восстановленными» районами города, которые армия РФ во время своего полномасштабного вторжения буквально сравняла с землей. Но вместо Мариуполя на обнародованных кадрах изображен жилой массив «Ветер перемен» в Санкт-Петербурге.
Даже сами россияне шокированы тем, что кремлевский режим пытается их обмануть столь неловким фейком.
Джерело: https://t.me/u_now/93092
Темы: війна, пропаганда, росія