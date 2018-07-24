Российские С-400 в Сирии не предотвратили удар ЦАХАЛ по объектам Асада

Итак, 22 июля ВВС Израиля нанесли ракетный удар в районе Масяфа, что в сирийской провинции Хама. Удару подвергся правительственный исследовательский центр, работающий на ВПК Асада. Но, интересен даже не этот факт очередной акции ЦАХАЛ в воздушном пространстве САР.

То, что израильские истребители уже давно осуществляют операции против асадитов не для кого не секрет и, по сути, ЦАХАЛ сейчас в Сирии взял на себя обязанности коалиции, только не по уничтожению ИГИЛ, а непосредственно объектов преступного режима Асада и его иранских “братушек”. Данный же удар выходит из общего ряда тем, что буквально в 8 км от Масяф расположена батарея ЗРК С-400!

И вот тут возникает дилемма. С одной стороны, угрозы российской батареи ЗРК не было, а с другой, буквально под вашим носом разбомбили исследовательский центр. Причем истребители ЦАХАЛ не залетали в воздушное пространство Сирии, так что же вам мешало без жертв уничтожить выпущенные по цели ракеты?

Вот и возникает целый ряд вопросов, связанных как с бесхребетностью Москвы, позволяющей Израилю утюжить асадитов в любое время суток, так и с коварной кривизной Земли.

Источник: newsua.one

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