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российские спецслужбы вербуют боксеров и футбольных фанатов для беспорядков в Молдове

российские спецслужбы вербуют боксеров и футбольных фанатов для беспорядков в Молдове

Пророссийские силы планируют устроить массовые беспорядки в столице Молдовы Кишиневе. Протесты организовывают поддерживаемым Москвой председатели партии «Шор». российская разведка вербует боксеров и футбольных фанатов для участия в акциях.

Об этом заявил Андриан Чептонарь, депутат от правящей Партии действия и солидарности, в интервью британскому изданию Express.uk

«российская разведка пытается завербовать спортсменов и футбольных фанатов, чтобы вызвать беспорядки. Целевые группы в основном состоят из молодых людей, желающих быстро и легко заработать деньги», - сказал Чепнотарь.

#Молдова #беспорядки

Джерело: https://t.me/infosprotyv/16359

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