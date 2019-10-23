Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:44
Просмотров: 134

Российские военные самолеты вторглись в Южную Корею

Российские военные самолеты вторглись в Южную Корею

Южная Корея заявила о вторжении во вторник шести российских военных самолетов в так называемую зону идентификации ПВО (KADIZ) страны.

Об этом сообщает Yonhap.

"Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, три истребителя СУ-27 и два бомбардировщика ТУ-95 четырежды входили в зону идентификации Корейской противовоздушной обороны (KADIZ) между 9:23 и 14:44 без предупреждения и пробыли в зоне около четырех часов перед тем, как покинуть ее около 15:13 ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, российские самолеты нарушили зону над водами, омывающими Корейский полуостров. В частности речь идет о наиболее восточных островах страны Докдо и Уллындо в Восточном море, а также зоне над южным городом Пхохан и островом Чечжу и районами в Желтом море.

На перехват российских самолетов были направлены истребители F-15K ВВС Южной Кореи.

В то же время ни один из самолетов РФ не нарушил территориальное воздушное пространство Южной Кореи.

В общем, в этом году российские самолеты 20 раз вторгались в южнокорейскую зону идентификации ПВО.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На шару и уксус... сладкий!
Сегодня 09:59    49
ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Под чужим флагом: США и Британия уличили Россию в кибератаках, замаскированных под иранские
Сегодня 09:36    57
В Калининграде задержанный оторвал батарею в отделе полиции, обварился кипятком и умер
Сегодня 07:29    121
В России стремительно сокращаются доходы от экспорта нефти и газа
22.10.2019 09:23    139
Дети сидят на бутылках из-за нехватки стульев в новосибирской школе
22.10.2019 07:45    303
Власти РФ нашли необычный источник роста доходов населения
21.10.2019 08:44    344
Логично. На российском заводе отменили проверки на трезвость по просьбам трудящихся
21.10.2019 08:07    207
Маневри російської армії та загрози відстежуються із космосу – Пристайко
20.10.2019 10:32    151
Жители Калуги предлагают переименовать улицу Никитина в улицу Никитина
20.10.2019 08:16    224
Россия нанесла новые мощные авиаудары в Сирии
20.10.2019 06:32    199
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 