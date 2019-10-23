Российские военные самолеты вторглись в Южную Корею

Южная Корея заявила о вторжении во вторник шести российских военных самолетов в так называемую зону идентификации ПВО (KADIZ) страны.

Об этом сообщает Yonhap.

"Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, три истребителя СУ-27 и два бомбардировщика ТУ-95 четырежды входили в зону идентификации Корейской противовоздушной обороны (KADIZ) между 9:23 и 14:44 без предупреждения и пробыли в зоне около четырех часов перед тем, как покинуть ее около 15:13 ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, российские самолеты нарушили зону над водами, омывающими Корейский полуостров. В частности речь идет о наиболее восточных островах страны Докдо и Уллындо в Восточном море, а также зоне над южным городом Пхохан и островом Чечжу и районами в Желтом море.

На перехват российских самолетов были направлены истребители F-15K ВВС Южной Кореи.

В то же время ни один из самолетов РФ не нарушил территориальное воздушное пространство Южной Кореи.

В общем, в этом году российские самолеты 20 раз вторгались в южнокорейскую зону идентификации ПВО.

Источник: prm.ua

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