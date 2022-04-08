Российские войска продвинулись дальше к югу от стратегически важного города Изюм, остающегося под их контролем, –разведка Британии

Также россияне продолжают обстреливать города на востоке и юге.

На севере российские войска теперь полностью выведены из Украины в белоруссию и россию. По крайней мере, часть этих сил будет переброшена на Восточную Украину для борьбы на Донбассе.

«Многие из этих сил требуют значительного пополнения, прежде чем они будут готовы к развертыванию дальше на восток, при этом любая массовая передислокация с севера, вероятно, займет минимум неделю», — говорится в сообщении.

Источник: https://t.me/truexanewsua/39788

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