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Российские войска в форме ВСУ пытались захватить наблюдательный пост Николаевской области - Оперативное командование «Юг»

Российские войска в форме ВСУ пытались захватить наблюдательный пост Николаевской области - Оперативное командование «Юг»

«Произошло боевое столкновение украинского подразделения со специфической группой российских войск.

При поддержке двух боевых бронированных машин «Тигр» под прикрытием минометного огня они пытались захватить украинский наблюдательный пост.

При этом, на рашистах было военная форма Вооруженных сил Украины», — сообщили в командовании.

Атака была отбита, враг ретировался.

Источник: https://t.me/u_now/50392

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