Российские войска зашли в тупик возле Харькова — американские аналитики

«Российские войска в значительной степени зашли в тупик вокруг Харькова», — об этом пишет в своей оценке событий в Украине от 11 марта американский Институт изучения войны (ISW).

Больших подробностей о событиях в Харьковской области институт не дает. Зато дает аналитику ситуации в различных регионах Украины. Так, силы оккупантов, которые пытаются взять Киев, приостановили свое движение, чтобы пополнить запасы и доукомплектовать части.

«Маловероятно, что Кремль откажется от своих продолжающихся основных усилий по окружению и захвату Киева, будет продолжать пополнять запасы и подкрепления для этой операции», — отмечают аналитики ISW.

Что касается южного направления атаки, то в направлении Николаева, Запорожья и на востоке вокруг Донецка и Луганска за последние сутки оккупанты не продвинулись.

Аналитики отмечают проблемы в войсках оккупантов со снабжением и моральным духом. Сейчас командование фашистской армии пытается любыми силами пополнить ее новыми силами. С этой целью в войну пытаются втянуть Беларусь и приобщить наемников — в том числе из Сирии. Однако значительных успехов в этих начинаниях у россиян нет.

«России, вероятно, потребуется новая волна боеспособных резервистов или новобранцев за короткий период времени для достижения своих целей в Украине, но вряд ли она сможет создать такую ​​волну. Российская авиация, вероятно, предприняла попытку атаки под ложным флагом на территорию Беларуси 11 марта. Кремль, вероятно, оказывает давление на Беларусь, чтобы она вступила в войну на Украине, чтобы поддержать российские силы, хотя президент Беларуси Лукашенко, вероятно, пытается отсрочить или предотвратить свое вступление в войну. чтобы избежать дорогостоящих западных санкций и боевых потерь Беларуси», — отмечают аналитики.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

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