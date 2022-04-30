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Российские захватчики хотят отрезать Херсонскую область от украинской банковской системы
Оккупационный «глава» Херсонской области Владимир Сальдо заявил о планах отрезать регион от банковской системы Украины.
Орки стремятся, чтобы в Херсонской области работал российский «Международный расчетный банк», который также функционирует в оккупированных районах Донбасса.
Ребята, ваши рубли стоят меньше бумаги, которую на них потратили. Угомонитесь уже.
Источник: https://t.me/truexanewsua/44405