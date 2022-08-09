Российский агрессор целенаправленно ведет обстрел ТЭЦ в Харькове - Терехов

"Целенаправленно ведутся российским агрессором обстрелы наших ТЭЦ. Российские агрессоры с такой жестокостью бьют по нашим ТЭЦам, чтобы мы не смогли стабильно пройти отопительный сезон. Есть повреждения, значительные повреждения ТЭЦ. Мы сегодня работаем над их устранением", - сообщил Терехов.

Терехов уверен, что отопительный сезон Харьков пройдет нормально.

"Я уверен, что мы пройдем этот отопительный сезон. Да, тяжело. Вы видите, что творят российские агрессоры, они нам целенаправленно разбивают системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, но я уверен, что благодаря действиям наших коммунальных служб, поддержке Правительства, Президента Украины – Мы пройдем этот отопительный сезон нормально», – сказал он.

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/40069

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