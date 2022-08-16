Российский бизнес массово перестал платить налоги: долги перед бюджетом подскочили вдвое с начала года и побили рекорды с 90-х годов. К концу мая предприятия России накопили просроченную налоговую задолженность на 83,4 млрд рублей, - данные Росстата.

А в это время кремлёвский ублюдок живёт в каком-то им придуманном мире и рассказывает про "успехи спецоперации" и каких-то "друзей".

На самом деле Украина породила Россию, она её и убьёт - не получилась у Данилы-мастера малахитовая шкатулка.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/16360

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