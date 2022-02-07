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Российский футбольный союз пожаловался в УЕФА на песни украинских болельщиков: подробности

Российский футбольный союз пожаловался в УЕФА на песни украинских болельщиков: подробности

Российский футбольный союз обратился в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование из-за якобы «дискриминационного» поведения болельщиков сборной Украины во время матча полуфинала чемпионата Европы по футзалу. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу.

Во время матча, состоявшегося 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и в числе прочего содержали призывы к убийству российских граждан», — заявили в Российском футбольном союзе.

Там также заявили, что, согласно регламенту турнира, национальные ассоциации несут ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, членов, болельщиков и любых лиц, выполняющих функции на матче от их имени, и могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям.

Источник: sprotyv.info

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