Российский «Лошарик» мог оставить Европу без Интернета

Погибшие на российской подлодке числились в питерской секретной военной. По информации российских СМИ, подразделение занимается эксплуатацией атомных глубоководных станций. ЧП произошло еще позавчера, однако о смерти моряков стало известно лишь на следующий день. По официальной информации властей РФ, 14 человек погибли из-за начавшегося на борту пожара.

Назначение АС-12 долгое время оставалось неизвестным. Однако в октябре 2015 года Пентагон опубликовал информацию, согласно которой АС-12 — это диверсионный аппарат для установки устройств для разрушения различной подводной инфраструктуры, и в первую очередь кабелей связи, что в случае глобального конфликта АС-12 в том числе может серьёзно подорвать работу интернета, разрушив магистральные кабели связи между материками.

Как пишет немецкое издание Der Spiegel, интернет-связь между США и Европой обеспечивают примерно 20 оптоволоконных кабелей, пересекающих океан. В течение определенного времени в НАТО с беспокойством говорят о том, что российские подводные лодки регулярно приближаются к этим критически важным каналам передачи данных.

Лишь небольшая часть обмена информации осуществляется через спутники. Остальные — через подводные кабели. Поэтому угроза очевидна. Тот, кто сможет добраться до цифровых артерий, сможет шпионить или даже очень быстро нанести ущерб на многие миллиарды долларов.

Источник: sprotyv.info

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