Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:48
Просмотров: 201

Российский оппозиционер Навальный попал в реанимацию и находится в коме

Российский оппозиционер Навальный попал в реанимацию и находится в коме

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию, вероятно, с отравлением и находится в коме.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter

"Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет", - написала она.

Сегодня утром пресс-секретарь Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Пресс-секретарь Навального также заявила, что врачи затягивают с сообщением близким результатов анализов оппозиционера.

По ее словам, врач, который сначала обещал сообщить результаты через 2 часа, теперь говорит, что они будут готовы ещё через 2 часа. При этом он отказывается говорить с лечащим врачом Навального.

"Уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление. Ещё два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно", - отметила Ярмыш.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оппозиционера Навального отравили галлюциногеном?
Сегодня 11:52    159
Комитет сената США: Приказ о взломе компьютеров демократов отдал лично Путин
Сегодня 07:30    152
«Серйозний улов»: стали відомі цікаві деталі про затриманого в Норвегії російського шпигуна
19.08.2020 09:47    300
ЦБ РФ напечатал 800 тонн 5-тысячных купюр
19.08.2020 08:52    222
В РФ ветераны МВД во время браконьерской охоты расстреляли автомобиль с бойцами Росгвардии
19.08.2020 07:30    254
В России снова использовали «мультфильм», чтобы доказать технологическое лидерство: «Спутник V» спасает мир от коронавируса. ВИДЕО
17.08.2020 09:10    211
Хакеры РФ создали новый опасный программный комплекс: заявление ФБР
15.08.2020 07:14    234
Опрос: 75% работодателей РФ обращают внимание на знак зодиака при найме
14.08.2020 09:56    270
РФ ликвидирует центр украинской культуры в Сибири: что известно
13.08.2020 07:33    275
США закликали Росію припинити жорстокі порушення прав кримських татар
10.08.2020 06:17    131
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 