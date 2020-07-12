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Российский пассажирский самолет не пересекал воздушное пространство на востоке Украины, - Украэрорух. КАРТА

Российский пассажирский самолет не пересекал воздушное пространство на востоке Украины, - Украэрорух. КАРТА

"Украэрорух" не подтверждает информацию о заходе пассажирского самолета из РФ в воздушное пространство Украины над Луганской и Харьковской областями.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украэроруха.

"По данным систем Украэроруха, пассажирский самолет рейса SVR346 10 июля этого года не пересекал воздушное пространство на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Российский пассажирский самолет не пересекал воздушное пространство на востоке Украины, - Украэрорух. КАРТА

Напоминаем, ранее сообщалось, что 10 июля, российский пассажирский самолет, который совершал рейс по маршруту Анапа - Санкт-Петербург, зашел в воздушное пространство Украины над Луганщиной и Харьковщиной.

Российский пассажирский самолет не пересекал воздушное пространство на востоке Украины, - Украэрорух. КАРТА

Источник: censor.net.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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