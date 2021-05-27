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Российский пропагандист призвал убить белорусского опозиционера

Российский пропагандист призвал убить белорусского опозиционера

Пропагандист Российской Федерации Константин Придыбайло публично призвал убить белорусского журналиста Романа Протасевича и его соратников. Придыбайло заявил, что был бы рад отравлению журналиста. Об этом он сказал в эфире главного рупора Кремля Владимира Соловьева. Фрагмент программы опубликовал на своей странице в Facebook украинский журналист, член ТКГ Денис Казанский.

«Была бы моя воля – я более кровавый тиран, нежели Лукашенко, мне кажется. Я просто даже знаю, в каких местах они живут в Вильнюсе и Варшаве. Я даже знаю их любимые рестораны. Была б моя воля, я бы им уже там яду подсыпал в этих ресторанах», – высказался Придыбайло.

Кроме того, на своем Telegram-канале он начал оскорблять Протасевича и открыто написал, что «он должен сд*хнуть».

Российский пропагандист призвал убить белорусского опозиционера

«Ничего особенного, просто корреспондент российского государственного телеканала RT в Минске Константин Придыбайло призывает убивать белорусских оппозиционеров. Это все, что нужно знать и о государстве РФ, и о его СМИ. То есть, россияне платят из бюджета зарплату человеку, который открыто призывает к терроризму и политическим убийствам на стриме у Владимира Соловьева», – возмутился Казанский в подписи к ролику.

Российский пропагандист призвал убить белорусского опозиционера

Источник: sprotyv.info

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