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Российский террор и шантаж на ЗАЭС – бездарный игрок в покер доигрался

Российский террор и шантаж на ЗАЭС – бездарный игрок в покер доигрался

Последние несколько недель российские оккупанты особо интенсивно и активно обстреливают Запорожскую АЭС, что обсуждается на самом высоком уровне целого ряда международных организаций, хотя и не в достаточно жесткой форме.

Я неоднократно говорил о том, что этот террор - это в первую очередь блеф плохого игрока в покер, который хочет с одной стороны обвинить ВСУ в обстрелах данного объекта, а с другой стороны, вынуждает Украину и международных партнёров Киева сесть за стол переговоров и начать им диктовать свои условия.

При этом данный блеф не только плохо подготовлен, но и предельно глуп по своему исполнению. И вот почему.

Во-первых, за Украиной сейчас наблюдает самая большая группа самых высокотехнологичных спутников, фиксирующих в режиме 24/7 всё происходящее. Поэтому, каждый исходящий выстрел в районе ЗАЭС задокументирован и обвинять ВСУ, в чём либо, российским головотяпам глупо. На всех уровнях знают, кто инициатор этих провокаций и кто будет виноват, случись непоправимое.

Во-вторых, россия угрожает миру катастрофой, при этом сконцентрировав в Херсонской и Запорожской областях свои последние наиболее боеспособные подразделения 5-й и 35-й ОВА. Если и вправду на ЗАЭС, что-то произойдёт, то пострадают и они. То есть, россия останется без последних боеспособных подразделений своей армии, а только со сборищем мобилизованных алкашей.

Но главное то, что в случае катастрофы, против россии будут задействованы уже совсем другие рычаги воздействия со стороны того, кого в Москве так давно ждут – НАТО. А как от легионов НАТО будут Москву защищать, если 5-я и 35-я ОВА будут в состоянии киселя?

И вот, не прошло и полгода, а мои слова относительно НАТО звучат не только из моих уст.

Британский депутат Тобиас Эллвуд и член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер выступили в унисон с заявлением, что удар по Запорожской АЭС будет нарушением статьи 5 устава НАТО (о коллективной обороне), поскольку утечка радиации будет угрожать населению стран-членов НАТО.

Россия заигралась в террор и шантаж, в котором она считалась всегда мастерским игроком, ведь по-другому и быть может, когда у руководства страной стоят маньяки. Но маньяк – не стратег, он не способен мыслить аналитически и свой террор и шантаж может проецировать исключительно на слабых. В противопоставлении сильным, он ничтожен и никчёмен.

Вот и сейчас, Москве дают понять, что если вдруг, какой-нибудь дефективный, бракованный снаряд или реактивный боеприпас изменит траекторию своего полёта и приведёт к катастрофе – это будет конец путинскому режиму.

Доигрались? А ведь это было понятно изначально. Любая катастрофа на ЗАЭС это не выстрел в ногу РОВ, это выстрел в висок путинскому режиму.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/16571

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