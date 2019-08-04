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Российский ученый спрогнозировал ситуацию с лесными пожарами в Сибири

Российский ученый спрогнозировал ситуацию с лесными пожарами в Сибири

Лесные пожары в Сибири, дым от которых добрался до американского континента, так или иначе потухнут «естественным образом». Причем большинство из них, скорее всего, в течение ближайших двух недель, заявил российским СМИ заведующий отделом «Технологии спутникового мониторинга» Института космических исследований (ИКИ) РАН Евгений Лупян.

«Есть ощущение, что с большой вероятностью через полторы-две недели все естественным образом потухнет», — сказал Лупян.

Ситуацию с пожарами он назвал тяжелой, но отметил, что в предыдущие несколько лет площадь горения была больше. При этом Лупян отметил, что 95% пожаров в России происходят по вине человека, а не природных факторов, таких, как грозы. Кроме того, Лупян пояснил, что «сейчас площадь реального горения значительно ниже трех миллионов гектаров».

Источник: sprotyv.info

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