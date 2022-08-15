Российское оружие устарело и выходит из строя — The Times

Российское оружие «неэффективно» и «устарело», бронетехника и вертолеты не могут противостоять огню из стрелкового оружия, а ракеты имеют лишь 33-процентный шанс поразить цель, говорится во внутреннем отчете украинского правительства.

В досье, составленном Минобороны Украины, утверждается, что российское оружие, изъятое с поля боя, ненадежно и не соответствует современным требованиям, пишет The Times.

Представители украинского оборонного ведомства также заявляют в отчете, что россия вынуждена приостановить многомиллионные контракты на поставку оружия с другими странами либо из-за санкций, либо из-за необходимости восполнить потери боевой техники в Украине.

Броневая защита ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор», одного из самых современных в России, может быть пробита 7,62-мм стрелковым оружием, утверждается в досье. На нем представлены изображения повреждений одного из вертолетов. «В Москве этот вертолет называют «летающим танком», бронированная кабина которого выдерживает попадание пуль калибра 12,7 мм, а остальные компоненты надежно защищены». «Однако, как оказалось на практике, Ка-52 можно вывести из строя из 7,62-мм пулемета», — говорится в документе.

Эксперты оценили эффективность российских ракет на территории Украины. В докладе утверждается, что крылатая ракета морского базирования 3М-14 «Калибр» имеет лишь 33-процентный шанс поразить цель. Около 30 процентов использованных ракет поразили гражданские объекты. Говорят, что еще одна ракета имеет точность всего 49 процентов.

Россия за ночь запустила 80 ракет «Град» по городу Марганец, недалеко от контролируемой россией электростанции в Днепропетровской области в центральной Украине. В результате ударов погибли 13 мирных жителей, 11 человек получили ранения.

«Это была ужасная ночь», — написал в Telegram губернатор области Валентин Резниченко, призвав жителей укрываться, когда они слышат сирены воздушной тревоги. «Я прошу и умоляю вас… не дайте русским убить вас». Он добавил, что более 20 зданий были повреждены.

БМ-21 «Град» представляет собой реактивную систему залпового огня, способную выпустить 40 ракет менее чем за 20 секунд. Считается, что она менее точна, чем некоторые другие российские ракеты, но способна нанести значительный ущерб населенным пунктам.

В сообщении добавляется, что грузовик Урал-63706-0010 «Торнадо-У», предназначенный для перевозки вооружения и военной техники, должен иметь усиленную бронезащиту, но имеет «слабую защиту от поражения стрелковым оружием», что вынуждает наземные войска импровизировать и использовать другие методы, по данным Минобороны.

Плавающая боевая машина пехоты БМД-4М, которую десантники могут сбрасывать для обеспечения огневой мощи и поддержки, «слабо защищена даже от стрелкового оружия и осколков мин и артиллерийских снарядов». Было подтверждено, что около дюжины таких машин захвачены украинскими войсками.

Модернизированные танки Т-72Б3 (основные боевые танки россии), бронетранспортеры БТР-82А и другая бронетехника, успешно уничтожались украинскими войсками с использованием противотанковых средств, поставленных Западом.

Поднимались вопросы и к беспилотникам, которые используют россияне: говорят, что беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» состоит из большого количества комплектующих иностранных компаний, которые «быстро изнашиваются» и «быстро выходят из строя».

В беспилотнике с батарейным питанием «Элерон-3СВ» установлена камера Olympus, характеристики которой хуже, чем у камеры Sony аналогичного аппарата северокорейского производства, отмечается в сообщении.

В нем говорится, что российский зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1» не может бороться с роями беспилотников и не имеет защиты от ударов с воздуха. Источник в украинской армии добавил, что украинские военные направили два дрона для отвлечения внимания и три для поражения целей, с которыми российская система справиться не смогла.

Как следствие западных санкций и необходимости замены уничтоженного оборудования в Украине, российское правительство было вынуждено приостановить контракты на поставку оружия, говорится в докладе.

В марте Москва приостановила действие контракта на поставку двух вертолетов Ка-32 в Сербию. В мае-июне россия информировала Алжир о задержках исполнения контрактов на поставку военной техники, в том числе самолетов-амфибий и программных средств.

В июле Минобороны рф предложило расторгнуть контракт на поставку беспилотников «Орлан-10» в Мьянму и выплатить компенсацию. Также предлагалось отложить поставку четырех истребителей Су-30СМЭ, двух ЗРК «Панцирь-С1» и радиолокационного комплекса, говорится в сообщении.

Россия также проинформировала Вьетнам о приостановке поставок ему артиллерийских систем и противотанковых ракетных комплексов, а также о невозможности строительства в Казани легких вертолетов «Ансат» из-за международных санкций, говорится в сообщении.

Москва затягивает начало реализации контракта на поставку автоматов АК-203 в Индию, контракты на поставку в Казахстан и Беларусь оборудования для зенитно-ракетного комплекса «Тор-М1» также «под угрозой срыва».

Россия продолжает нести тяжелые потери: ВВС Украины заявили, что девять российских самолетов были уничтожены в результате удара по авиабазе в оккупированном Крыму. «Саки! Минус девять самолетов оккупантов», — написало командование ВВС Украины в Facebook, не уточнив подробностей.

Официальные представители Украины по-прежнему отказывались подтвердить или опровергнуть нанесение удара, но американские СМИ сообщили, что анонимные украинские источники взяли на себя ответственность. «Это была авиабаза, с которой регулярно взлетали самолеты для нанесения ударов по нашим войскам на южном театре военных действий», — сообщил The New York Times украинский чиновник. Чиновник не стал раскрывать тип оружия, использованного при нападении, заявив лишь, что «было использовано устройство исключительно украинского производства».

Другой чиновник сообщил The Washington Post, что нападение было совершено украинским спецназом. Украинская военная разведка и оперативники спецназа эту информацию не подтвердили.

Удар привел к предположению, что Соединенные Штаты предоставили Украине ракеты ATACMS с дальностью полета 300 км для использования с системами HIMARS. Институт изучения войны (ISW) предположил, что по авиабазе были выпущены адаптированные ракеты «Нептун», которые использовались в апреле для потопления флагмана российского флота «Москва».

На спутниковых снимках, сделанных утром перед атакой, видно, что не менее 30 российских самолетов находятся на взлетно-посадочной полосе, в непосредственной близости от горючего и незащищенных боеприпасов.

Джерело: sprotyv.info

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