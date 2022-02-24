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Российское вторжение в Украину. Оперативная информация МВД

Российское вторжение в Украину. Оперативная информация МВД

Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины оказала сопротивление противнику в Гостомеле.

Об этом сообщается в оперативной информации МВД Украины.

Гвардейцы сбили три вражеских вертолета из тридцати четырех. В то же время работала российская штурмовая авиация, истребители и вертолеты.

«Воины НГУ были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором взорвался вражеский десант. Бригада перегруппировалась», — говорится в сообщении.

Данные о потерях уточняются.

По данным МВД, по результату боя гвардейцам удалось сохранить максимум личного состава.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: война

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