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Российское вторжение в Украину. Оперативная информация МВД
Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины оказала сопротивление противнику в Гостомеле.
Об этом сообщается в оперативной информации МВД Украины.
Гвардейцы сбили три вражеских вертолета из тридцати четырех. В то же время работала российская штурмовая авиация, истребители и вертолеты.
«Воины НГУ были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором взорвался вражеский десант. Бригада перегруппировалась», — говорится в сообщении.
Данные о потерях уточняются.
По данным МВД, по результату боя гвардейцам удалось сохранить максимум личного состава.
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