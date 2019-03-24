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Российского школьника засосала грязевая жижа

Российского школьника засосала грязевая жижа

Восьмилетний ребенок провалился в глиняную жижу во дворе одного из домов в Выборге. Он не смог выбраться сам, поэтому пришлось вызывать спасателей, сообщается в паблике «Интересный Выборг» во «ВКонтакте».

В комментариях под постом местные жители добавляют, что болото образовалось после устранения коммунальной аварии работниками «Леноблводоканала». Опасное место было ничем не огорожено. Позже вокруг него все же появились предупреждающие ленты.

В ноябре 2017 года в Чувашии школьник застрял в грязи на детской площадке в центре города. Он простоял так около 20 минут, после чего его с трудом вызволил отец, тоже едва не застряв. Виноватым назвали подрядчика, который должен был уложить в этом месте газон, но во время работ не огородил территорию.

Источник: lenta.ru

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Темы: россия

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