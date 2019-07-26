Россию совсем не уважают. «Израиль» атаковал в Сирии российский радиоэлектронный центр

«Израиль» нанес ракетный удар в сирийской провинции Кунейтра по военному центру, где располагалось подразделение радиоэлектронной разведки Главного управления генштаба минобороны России.

Очевидцы сообщают, что со стороны территории оккупированных «Израилем» Голанских высот было выпущено несколько ракет, две из которых были сбиты сирийскими системами ПВО.

По официальным данным минувшей ночью евреи обстреляли позиции войск Асада в районах Тель-аль-Хара, Тель-Ахмар и Набаа-эс-Сахр, находящихся на границе провинций Дераа и Кунейтра. Как сообщается, удар был нанесен ракетами «Спайк».

Агентство SANA заявило, что жертв нет, нанесен только материальный ущерб. Между тем по другим сведениям 3 человека получили ранения.

Одновременно нападению подвергся «Центр-С» радиоэлектронной разведки главного управления ГШ МО России, располагающийся на холме Тель-Хара. Известно, что этот центр являлся одним из важнейших военных центров России на территории Сирии.

Ранее сообщалось, что из района, где располагается российский «Центр-С», фиксировалась постановка радиоэлектронных помех, из-за которых в Тель-Авиве произошло несколько аварийных случаев с самолетами.

Комментаторы считают, что российский «Центр-С» подвергся преднамеренной атаке евреями из-за серьёзных проблем в работе системы глобального позиционирования на территории «Израиля», вызвавших навигационные проблемы у «израильской» авиации.

В Москве пока никак не прокомментировали удары евреев по их важным военным объектам в Сирии.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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