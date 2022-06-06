росію ігнорують у всьому цивілізованому свті

Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили свій повітряний простір для літака голови МЗС держави Сєргєя Лаврова напередодні його візиту в Сербію. Про це повідомляє сербське видання «Вечернье новости» з посиланням на джерела.

У зв'язку із цим намічений на 6-7 червня візит Сєргєя Лаврова до Сербії «опинився під великим питанням».

При цьому, за даними видання, «у цьому немає жодної вини офіційного Белграда».

Офіційного підтвердження ні з боку Кремля, ні з боку офіційного Белграда поки що не надходило.

Видання також опублікувало документ, що підтверджує факт закриття неба Чорногорії для літака Лаврова.

Президент Сербії Вучич заявив, що особисто візьметься за логістику запланованого візиту Лаврова до країни.

Сербія не є членом ЄС і відмовилася вводити санкції проти Росії через війну в Україні, але її літаки можуть вільно перетинати повітряний простір ЄС. Це зробило балканську країну єдиним європейським повітряним коридором, який залишився відкритим для Росії.

У той час як Європейський Союз намагається ізолювати Росію та скоротити імпорт енергоносіїв із країни, Сербія, кандидат у члени ЄС, зміцнює свої зв'язки з Москвою через нову угоду про постачання газу. Президент Сербії Олександр Вучич повідомив про «дуже вигідну» газову угоду з «безумовно найкращими умовами в Європі» після телефонної розмови з російським воєнним злочинцем Владіміром Путіним.

Источник: zaxid.net

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