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Роют окопы и ждут наступления: в Белгороде все более тревожно

Роют окопы и ждут наступления: в Белгороде все более тревожно

Мобик из Оренбургской обл. по имени Юрий (находится под Белгородом) сообщает девушке, что в Запорожской обл. будет наступление ВСУ. Она спрашивает, почему россияне не роздолбят их (украинские) войска, говорит, что война какая-то странная, погибло много ребят.

Юрий рассказывает, что им сказали окопы копать, ближе к хохлам метров 400, будут ночью по три человека копать. Возмущается, что снайпера (ВСУ) дальнобойные работают, а им надо копать.

Девушка отвечает, что «хохлы так просто не простят, это война долго будет, против нас весь запад». По телевизору говорят, что все хорошо, а на самом деле п..ц, ВСУ жгут танки жгут.

#ИС #перехват

Джерело: https://t.me/infosprotyv/15091

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