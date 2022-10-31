Ровно 100 лет назад, 30 октября 1922 года, к власти в Италии пришёл Муссолини

Всё, написанное ниже - лишь несколько фактов о его режиме и об Италии при нём.

Никаких параллелей.

А то вдруг вы найдёте много общего с другим режимом и другой страной.

В начале политической карьеры Муссолини был очень далёк от фашистских идей.

Он выступал с социалистических, антирелигиозных и антиколониальных позиций.

Он даже Запад любил, был сторонником участия Италии в Первой мировой на стороне Антанты.

Но затем случился разворот на 180 градусов.

Муссолини заявил, что только традиционные ценности спасут и возродят Италию.

Под этим флагом он основал фашистскую партию и пришёл к власти.

Впрочем, в тоталитарное фашистское государство он Италию превратил совсем не сразу.

В первые годы правления большинство министров Муссолини были либералами.

Экономическая политика была достаточно разумной, репрессиями и вовсе не пахло.

Но постепенно всё это сходило на нет.

К концу 20-х от демократии и свобод не осталось ничего.

Власть Муссолини стала абсолютной, выборы - безальтернативными, в стране хозяйничали чернорубашечники.

Создали и детскую фашистскую организацию.

Правда, внутри страны Муссолини, в отличие от Гитлера и Сталина, не проводил масштабных репрессий.

(Гитлера Муссолини вообще не любил и долгое время старался держаться от Рейха подальше.)

Ничего подобного антисемитскому геноциду в Рейхе или голодомору в СССР в Италии не было.

Число смертных приговоров врагам фашистского режима измерялось единицами.

Покорность режиму достигалась не массовыми расстрелами, а уничтожением свободы слова, тотальной пропагандой, травлей несогласных и слежкой за любыми проявлениями инакомыслия.

Муссолини выдвинул идею "великой державы, которая окружена завистниками и недругами".

И прямо объявил, что государство важнее человека.

Италия была провозглашена наследницей великой Римской империи.

Завистниками же и недругами Италии Муссолини назначил страны Запада.

Рядовым итальянцам идея величия державы нравилась.

Ради неё они закрывали глаза на такие вещи, как отмена выборов и обязанность записывать всех детей прямо с рождения в фашистскую организацию.

Большинство предпочитало не задавать вопросов и не интересоваться политикой.

В 1930-х Муссолини принялся активно присоединять территории.

Сначала была завершена аннексия Ливии, затем аннексирована Эфиопия.

Последнее вызвало у итальянцев особый подъём, потому что в конце XIX века Италия уже пыталась захватить Эфиопию, но потерпела поражение.

Окрепла вера в исключительность Италии и силу её армии.

Муссолини решил, что пора воевать и в Европе.

Но тут вдруг выяснилось, что "непобедимая итальянская армия" - это сказка пропаганды.

Кампании в Испании, Франции и Греции оказались неудачными.

Участие во Второй мировой вовсе обернулось катастрофой.

Муссолини предоставил Гитлеру 235 тысяч итальянцев для похода на Сталинград.

Эта итальянская группировка была полностью разгромлена, потеряв больше 130 тыс. человек.

В Африке Италия также терпела поражение за поражением.

Основной проблемой армии Муссолини оказалось отсутствие мотивации.

Итальянские солдаты не понимали, что они делают где-то в советских степях или в африканских песках.

Они не хотели воевать, да и обучены были крайне плохо.

Когда в 1943-м англичане и американцы высадились в Италии, обнаружилось, что итальянской армии просто не существует.

Сопротивление союзникам оказывали только немецкие дивизии.

Итальянские же части отказались воевать на чьей-либо стороне, и были попросту разоружены.

Собственно, на этом власть Муссолини кончилась.

Он был смещён и арестован.

Чуть позже Гитлер спас его и даже сделал главой марионеточного режима на севере Италии, но никакой власти Муссолини не имел.

Его конец всем известен.

Возможно, вы всё же увидели практически в каждом из абзацев сходство истории Муссолини с историей другого, современного диктатора.

Что ж.

История, бывает, повторяется.

Особенно если новый диктатор не учит её уроков, преподанных диктатору прежнему.

@prof_preobr

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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