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Ровно 100 лет назад был образован СССР

Ровно 100 лет назад был образован СССР

И если бы у Путина получилось то, что он задумал и начал реализовывать 24.02.2022, то сегодня бы эта ботексная вошь, скорее всего бы, объявила о создании СССР 2.0 в составе России, Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии, Армении и ещё нескольких среднеазиатских стран, которых бы захватил бы при высказанном обеспокоенности мировым сообществом.

Но планам нового Гитлера не было суждено реализоваться. Украина разрушила все планы Путина и стала для него, как кость в горле. СССР 2.0 так и не родился.

А ведь Путин хотел возродить ту тюрьму народов, которая сдохла в 1991 году. Но не получилось. И уже не получится.

Мы платим за это страшную цену и итогом войны станет не только поражение Путина и крах его планов, но и окончательный выход Украины из орбиты влияния России с разрывом на всех уровнях и последующей полной вестернизацией.

И это очень важно.

Нужно всегда помнить о том, куда мы движемся, за что воюем и какую цену платим. Так и победим. А СССР сегодня не воскрес и это прекрасно.

Ровно 100 лет назад был образован СССР

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/25651

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Темы: війна, путін

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