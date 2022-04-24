Ровно 2 месяца с начала войны рф против Украны. За это время орки разрушили:
● 23 тыс. километров дорог
● 408 детских садов
● 623 заведений среднего и высшего образования
● 206 медучреждений
● 109 культурных сооружений
● 154 заводов и предприятий
● 277 мостов и мостовых переходов
● 11 военных аэродромов
● 11 гражданских аэропортов
● 2 порта и портовой инфраструктуры
● 68 административных зданий
● 17 торговых центров
● 91 религиозных сооружений
● 2000 городов и сел оккупированы
● 12,1 млн Украинцев покинули свои дома и стали беженцами и ВПО
● 2345 мирных жителя погибли
● 2919 мирных жителя ранены
● 208 детей погибли, 387 детей получили ранения
● $564-600 млрд - общие потери украинской экономики
● $84,8 млрд (2,5 трлн грн) - сумма задокументированного ущерба инфраструктуры.
Они должны ответить за все. И мы обязательно победим!
Источник: https://t.me/truexanewsua/43417