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Ровно 2 месяца с начала войны рф против Украны. За это время орки разрушили:

Ровно 2 месяца с начала войны рф против Украны. За это время орки разрушили:

● 23 тыс. километров дорог

● 408 детских садов

● 623 заведений среднего и высшего образования

● 206 медучреждений

● 109 культурных сооружений

● 154 заводов и предприятий

● 277 мостов и мостовых переходов

● 11 военных аэродромов

● 11 гражданских аэропортов

● 2 порта и портовой инфраструктуры

● 68 административных зданий

● 17 торговых центров

● 91 религиозных сооружений

● 2000 городов и сел оккупированы

● 12,1 млн Украинцев покинули свои дома и стали беженцами и ВПО

● 2345 мирных жителя погибли

● 2919 мирных жителя ранены

● 208 детей погибли, 387 детей получили ранения

● $564-600 млрд - общие потери украинской экономики

● $84,8 млрд (2,5 трлн грн) - сумма задокументированного ущерба инфраструктуры.

Они должны ответить за все. И мы обязательно победим!

Источник: https://t.me/truexanewsua/43417

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