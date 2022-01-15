Роутери українців таємно майнять криптовалюту: все через діру в безпеці

Вразливість дозволяє віддалено використовувати комп'ютери, підключені до цього роутеру, для майнінгу криптовалют або для DDoS-атак.

Майнери криптовалют непомітно використовують комп’ютери мільйонів користувачів у всьому світі. Американські експерти з кібербезпеки виявили несподіваний баг у роботі інтернет-роутерів популярних марок. Деякі їх широко використовуються нашій країні.

З’ясувалося, що до пристроїв можна підключитися через wi-fi дистанційно з будь-якої точки планети та отримати доступ не лише до особистих даних, але й приєднати ноутбук чи ПК до віртуальної майнінгової ферми. Причому, користувач про це навіть не підозрюватиме.

Експерти виявили критичну вразливість у модулі NetUSB, який виробляє тайванська KCodes. Це рішення використовується більш ніж у 20% мережевих пристроїв у всьому світі, що випливає з даних на сайті KCodes. Вразливий компонент є у роутерах Netgear, TP-Link, Tenda, EDiMAX, D-Link та Western Digital, пише SentinelOne.

Скільки комп’ютерів хакери використовують таким способом, не повідомляється, експерти вже попередили виробників роутерів про необхідність встановлення оновлень. Але поки що це зробила лише Netgear.

Источник: internetua.com

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