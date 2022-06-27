«Розбили в пух і прах» - «ДНРівець» розповідає про важкі бої з українськими захисниками.

● Військовий з так званої «ДНР» розповідає, що їхній підрозділ «розбили в пух і прах». Велика кількість поранених та загиблих: «Зранку як почали є… (обстрілювати) до 12 дня. Хоч би раз підтримали! Не знаю, зараз буде вирішуватися питання. Ми всі пішли у відмову. Більше нікуди ніхто. З мінометів, з чого тільки не крили. На евакуацію сказали, а потім приїхали – а чого позиції залишили? Нехай вертаються. Та йдіть ви на… (геть). Вам треба, ви й вертайтеся.

● Вони ні з того ні з сього зайшли, просто оточили і як дали пиз… (прочуханки). Просили по рації, тупо х… забили (зневажили). Кинули через… А потім – та вертайтеся! Там нікого нема. А пацани там неподалік були, росіяни звідти на ногах вй… (тікали). Комбат наш російський, не довезли. Хороший хлопець. Тільки 30 відзначили».

Источник: https://t.me/DIUkraine/762

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