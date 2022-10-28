Розбираємося, чи варто звертатися в Європейський суд з прав людини, чи можливо самостійно підготувати документи та на яку компенсацію розраховувати

Я прочитав, що кожен постраждалий від росії може отримати компенсацію в ЄСПЛ. Все так просто?

Ні, це хибна надія. Мінцифри анонсувало: для отримання компенсації потрібно подати заяву в ЄСПЛ. Вірогідність отримання коштів міністерством оцінюється як висока. Проте це не відповідає дійсності.

ЄСПЛ не працює як орган, що видає гроші за заявками. По-перше, вашу справу буде розглядати суд. Якщо ви не надасте достатньо доказів — суд може не визнати, що ваші права порушено. В середньому розгляд триває 3–5 років, проте бувають і довші випадки (понад 10 років). Станом на 16 вересня на розгляді в ЄСПЛ перебуває 17 450 заяв проти рф.

По-друге, виплачувати компенсацію повинен не суд, а країна-порушник. росія і раніше виконувала не всі рішення ЄСПЛ. Зараз країна-загарбник пішла далі: прийняла закон, що рішення ЄСПЛ, винесені після 15 березня 2022 року, виконуватися не будуть. Компенсації, присуджені до 15 березня, виплачуватимуться лише в рублях на рахунки в російських банках.

На що я можу скаржитися в ЄСПЛ?

Ви можете скаржитися на порушення прав, визначених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (Європейська конвенція з прав людини). Наприклад, Конвенція захищає у випадку загибелі родича, зруйнованого житла, поранення, незаконного позбавлення волі, катування, зґвалтування чи насильницького зникнення людини.

Чи варто подавати позов до ЄСПЛ?

Вирішувати вам. Наразі отримання компенсації від рф не здається високоймовірним. Але інших механізмів, які хоча б формально передбачали таку можливість, поки немає.

Проте виплата компенсації не має строку давності. Навіть якщо через 20 років росія або те, що від неї лишиться, буде намагатися повернутись у цивілізований світ, — однією з умов може бути виконання рішень ЄСПЛ. Крім того, можливо, будуть розроблені інші механізми виплати компенсацій: наприклад, за рахунок конфіскованого майна рф.

Що точно: якщо ви не подасте заяву, то згодом уже не зможете отримати рішення ЄСПЛ на свою користь через пропущені строки.

Які розміри компенсації?

Якщо за результатами судового розгляду суд визнає, що ваші права порушено, — може присудити «справедливу сатисфакцію». Це компенсації за:

— моральну шкоду, душевні та фізичні страждання;

— матеріальну шкоду, яка підтверджується документами (квитанції, чеки тощо);

— підтверджені судові витрати: наприклад, на листування, друк, переклад.

«Тарифів» не існує: суд вирішує розмір виплати в кожному конкретному випадку. Мінцифри припускає, що українці можуть розраховувати на компенсацію в середньому від 5 000 до 30 000 євро. Проте це лише орієнтовні цифри. Вам можуть присудити більшу компенсацію або не присудити жодної (якщо не зберете достатньо доказів).

Скільки в мене є часу на збір документів та подачу заяви?

За загальним правилом, звернутись до ЄСПЛ можна протягом чотирьох місяців від дня, коли постановлено остаточне рішення на національному рівні, тобто рішення Верховного Суду. Але в умовах війни, якщо ефективний захист порушених прав на національному рівні відсутній, звернутися треба протягом чотирьох місяців від моменту злочину. Тобто якщо вам завдано шкоду в лютому-травні, — на жаль, строк на звернення до суду вже пройшов, ЄСПЛ не прийме заяву до розгляду.

Оскільки рф перестала бути стороною Конвенції з 16 вересня 2022 року, є додатковий нюанс. Суд розглядатиме лише ті злочини, що вчинені до цієї дати. Заяви щодо порушень, які вчинені після 16 вересня, судом розглядатися не будуть.

Приклади:

15 вересня у ваш будинок прилетіла ракета — до 15 січня можете підготувати документи і звернутися до ЄСПЛ.

18 липня пошкоджено ваше житло — до 18 листопада можете підготувати документи і звернутись до ЄСПЛ.

20 вересня зруйнували ваше житло — суд не прийме заяву до розгляду, оскільки ЄСПЛ не розглядає правопорушення, вчинені рф після 16 вересня.

10 червня знищено ваше майно — суд не прийме заяву до розгляду, оскільки пропущено чотиримісячний термін від моменту порушення ваших прав.

Які документи я маю підготувати?

— Заяви в правоохоронні органи України (поліція та СБУ) та рф (слідчий комітет). За посиланням можна ознайомитися з прикладами таких заяв, розробленими УГСПЛ.

— Копії документів, що підтверджують факти, які ви будете викладати в заяві. Наприклад, на сайті Мін’юсту ви можете прочитати орієнтовний перелік доказів для ЄСПЛ, які треба зібрати у разі загибелі родича.

— Заява до суду. За цим посиланням ви можете завантажити формуляр заяви та інструкцію з його заповнення, а за цим — приклад заповненого формуляру, підготовлений УГСПЛ.

У мене немає грошей на юриста. Хтось може допомогти?

Багато громадських організацій безкоштовно консультують та допомагають підготувати документи. Наприклад, ви можете звернутись поштою або телефоном до таких установ:

— Українська Гельсинська спілка з прав людини (https://helsinki.org.ua/advice-centres/)

— «Восток SOS» (https://vostok-sos.org/directions/pravova-dopomoga/)

І все ж таки, що порадите? Звернутися до ЄСПЛ чи ні?

— Сформуйте реалістичні очікування. Малоймовірно, що в найближчі роки ви отримаєте гроші. Багато залежить від світової спільноти: чи запровадять реальні механізми, за якими можна буде отримати компенсацію від росії. Наразі мова йде про встановлення в суді факту порушення ваших прав. Проте в довгостроковій перспективі, можливо, саме завдяки рішенню ЄСПЛ ви зможете отримати справедливу сатисфакцію.

— Оцініть зусилля, які ви готові вкласти. Навіть якщо ви звернетеся до юристів, підготовка документів та збір доказів можуть забрати багато годин і супутніх витрат. Лише відправка документів «Укрпоштою» коштуватиме приблизно 400 гривень.

— Понад те, під час розгляду справи в суді вам знадобиться правова допомога. Якщо ви не будете відповідати на листи та запити суду, розгляд вашої справи можуть припинити. Мова судочинства — англійська або французька, тож, якщо ви якусь із них не знаєте, вам знадобиться перекладач.

— І приготуйтеся до років судової тяганини.

Джерело: nakipelo.ua/eucourt/

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