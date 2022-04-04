Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:25
Просмотров: 306

Розбита російська техніка в одному з населених пунктів на Харківщини (ФОТО)

Розбита російська техніка в одному зі звільнених 93-тя ОМБр Холодний Яр населених пунктів на Харківщини.

Зазвичай ми публікуємо небагато світлин в одному дописі, але зараз хочемо показати масштаби втрат окупантів.

НАГОЛОШУЄМО, це бойова робота ЧАСТИНИ ПІДРОЗДІЛІВ ОДНІЄЇ БРИГАДИ лише в ОДНОМУ невеличкому населеному пункті.

Разом переможемо!

#stoprussia

Розбита російська техніка в одному з населених пунктів на Харківщини (ФОТО)

Розбита російська техніка в одному з населених пунктів на Харківщини (ФОТО)

Розбита російська техніка в одному з населених пунктів на Харківщини (ФОТО)

Розбита російська техніка в одному з населених пунктів на Харківщини (ФОТО)

Розбита російська техніка в одному з населених пунктів на Харківщини (ФОТО)

Розбита російська техніка в одному з населених пунктів на Харківщини (ФОТО)

Розбита російська техніка в одному з населених пунктів на Харківщини (ФОТО)

Розбита російська техніка в одному з населених пунктів на Харківщини (ФОТО)

Розбита російська техніка в одному з населених пунктів на Харківщини (ФОТО)

Розбита російська техніка в одному з населених пунктів на Харківщини (ФОТО)

Розбита російська техніка в одному з населених пунктів на Харківщини (ФОТО)

Розбита російська техніка в одному з населених пунктів на Харківщини (ФОТО)

Розбита російська техніка в одному з населених пунктів на Харківщини (ФОТО)

Розбита російська техніка в одному з населених пунктів на Харківщини (ФОТО)

Розбита російська техніка в одному з населених пунктів на Харківщини (ФОТО)

Розбита російська техніка в одному з населених пунктів на Харківщини (ФОТО)

Розбита російська техніка в одному з населених пунктів на Харківщини (ФОТО)

Розбита російська техніка в одному з населених пунктів на Харківщини (ФОТО)

Розбита російська техніка в одному з населених пунктів на Харківщини (ФОТО)

Розбита російська техніка в одному з населених пунктів на Харківщини (ФОТО)

Розбита російська техніка в одному з населених пунктів на Харківщини (ФОТО)

Розбита російська техніка в одному з населених пунктів на Харківщини (ФОТО)

Розбита російська техніка в одному з населених пунктів на Харківщини (ФОТО)

Розбита російська техніка в одному з населених пунктів на Харківщини (ФОТО)

Розбита російська техніка в одному з населених пунктів на Харківщини (ФОТО)

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ми готові до розгортання будь-яких сценаріїв ще з 24 лютого - Олег Синєгубов
Сегодня 21:20    41
Буча. Дитячий табір. Підвал (ФОТО 18+)
Сегодня 19:25    411
Оперативна інформація станом на 18.00 04.04.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 18:36    223
Коли відбудеться спрощене ЗНО: у комітеті ВР назвали орієнтовний період
Сегодня 13:39    233
Орки вчера в Харькове обстреляли депо. Разбиты троллейбусы и автобусы.
Сегодня 13:20    479
Страны Балтии и Польша готовят транспортную блокаду РФ и Беларуси – Минифраструктуры
Сегодня 13:12    265
Россия открыто обосновывает необходимость этноцида
Сегодня 12:34    526
Оперативна інформація станом на 12.00 04.04.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 12:20    303
Злочини, вчинені РФ станом на 4 квітня (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 11:52    283
Обстановка на Харківщині на 4 квітня - Олег Синєгубов, Губернатор Харьковской области
Сегодня 11:41    378
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 