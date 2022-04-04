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Розбита російська техніка в одному з населених пунктів на Харківщини (ФОТО)
Розбита російська техніка в одному зі звільнених 93-тя ОМБр Холодний Яр населених пунктів на Харківщини.
Зазвичай ми публікуємо небагато світлин в одному дописі, але зараз хочемо показати масштаби втрат окупантів.
НАГОЛОШУЄМО, це бойова робота ЧАСТИНИ ПІДРОЗДІЛІВ ОДНІЄЇ БРИГАДИ лише в ОДНОМУ невеличкому населеному пункті.
Разом переможемо!
#stoprussia
Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine