Розгром під Білогорівкою породжує в росії відчуття катастрофи - NYT

Втрати військ рф, які намагалися переправитися через Сіверський Донець на Луганщині, є одними з наймасштабніших від початку війни, вони породжують у росії відчуття катастрофи.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в аналітичній статті The New York Times, опублікованій у неділю.

За оцінками, що ґрунтуються на відкритих джерелах, під час цієї провальної для рф операції було вбито та поранено понад 400 російських військових.

Видання зазначає, що 11 травня російське командування спрямувало близько 550 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії на переправу через Сіверський Донець у районі Білогорівки Луганської області, аби оточити українські сили поблизу Рубіжного.

Супутникові знімки показують, що українська артилерія розбила кілька російських понтонних мостів та знищила велику кількість військ і техніки.

Інститут вивчення війни зазначив, що під час бойових дій було вбито або поранено 485 росіян і знищено понад 80 одиниць техніки.

Стає дедалі очевиднішим, пише NYT, що усвідомлення катастрофи проривається в жорстко контрольований кремлем інформаційний простір. Зокрема й тому, що про провал росії на полі бою починають заявляти проросійські військові блогери. Деякі з них не стримувалися у критиці некомпетентного, на їхню думку, керівництва.

Якщо оцінки втрат росії на Сіверському Донці виявляться точними, це стане однією з наймасштабніших смертельних битв за всю війну, зазначає видання. При цьому воно нагадало про потоплення флагмана російського чорноморського флоту «Москва».

24 лютого володимир путін оголосив про початок повномасштабного вторгнення в Україну. війська рф обстрілюють і руйнують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет.

Источник: ukrinform.ua

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