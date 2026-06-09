Розікрали державну шахту: Міненерго провело аудит скандального підприємства на Волині
Міністерство енергетики провело аудит державного підприємства "Волиньвугілля" та виявило численні порушення, зокрема на шахті "Бужанська".
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Результати аудиту показали, що підприємство роками працювало в інтересах окремих груп, а не держави та шахтарів. Зокрема компанія продавала критично важливе обладнання шахти "Бужанська" за заниженими цінами та непрозорими схемами.
Обладнання, на придбання та ремонт якого держава витратила 10,6 млн гривень, у 2024 році перепродали втричі дешевше – за 3,3 млн грн. У торгах брали участь дві приватні компанії, пов'язані між собою через одну й ту саму особу.
Наразі шахта працює на устаткуванні, яке їй не належить, а власник вже вимагає повернення майна. Така залежність від приватної структури створює ризик зупинки видобутку.
Крім того, на складах підприємства виявили сотні тонн необлікованого вугілля сумарною вартістю у понад 5 млн грн. Це понад 14 вагонів незадокументованого вугілля.
Поруч зі складом працює мобільна збагачувальна установка приватної структури, що обробляє вугілля прямо на місці, та розташований породний відвал, викуплений тією ж компанією, що придбала обладнання шахти "Бужанська".
Фіксація руху приватного транспорту пропускною системою підприємства не здійснювалася.
Також на території шахти приватний бізнес орендував близько 400 квадратних метрів, фактично використовуючи втричі більше.
У "Волиньвугіллі" здійснювалися додаткові виплати керівному складу у той час, коли працівникам могли заборговувати заробіттню плату, а фінансовий стан підприємства стрімко погіршувався.
Надбавки за інтенсивність праці апарату управління становили 2,46 млн грн. Понад 1,4 млн грн спрямовано на оплату дистанційної роботи працівників без підтвердження виконаних робіт, а ще 400 тис. грн нарахували директору та бухгалтеру санаторію "Шахтар".
Водночас заборгованість по заробітній платі підприємства вже становить 137 млн грн. У Міненерго повідомили, що вже відновлюють контроль над підприємством, змінили керівництво та працюють над погашенням заборгованості із заробітної плати.
Наостанок у міністерстві зазначили, що всі матеріали аудиту будуть передані правоохоронним органам.
Джерело: epravda.com.ua