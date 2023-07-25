Розмінування Харківщини: обстежено 9,4 км ліній електропередач, знешкоджено 87 боєприпасів за добу

За минулу добу 24 липня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження близько 7,5 га території, з них 2700 м² за допомогою машин механізованого розмінування, а також 9,4 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

Саперами виявлено та знешкоджено 87 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучався 31 піротехнічний розрахунок ДСНС у складі 158 саперів та 65 одиниць техніки.

Всього з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3331 га території, 277 км автомобільних доріг, 2270 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 190 км газопроводів, 3162 приватних домогосподарства, де виявлено та знешкоджено 73 тисяч 997 ВНП.

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