Розмінування потребують 270 тисяч квадратних кілометрів України — МВС

Гуманітарного розмінування в Україні потребує територія площею близько 270 тисяч квадратних кілометрів. У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) зазначили, що це включно з тимчасово захопленими територіями.

Повне розмінування забруднених вибухонебезпечними предметами територій триватиме 5–10 років.

Під час зустрічі МВС України та посольства Британії сторони домовилися про опрацювання списку першочергових потреб для піротехнічних підрозділів ДСНС України. Також на зустрічі обговорили підготовку військових спеціалістів Національної гвардії.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський нещодавно повідомляв, що Сумщина залишається найбільш замінованим регіоном серед тих, які вже звільнили від російських окупантів.

12 серпня кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про Національну гвардію України щодо проведення робіт із розмінування, у тому числі під час воєнного стану. Законопроєктом передбачено надання повноважень Нацгвардії проводити роботи із розмінування вибухонебезпечних предметів на територіях, які надані для розміщення і постійної діяльності органів військового управління, з’єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров’я та установ НГУ, а також під час воєнного стану в місцях виконання завдань за призначенням.

Нагадаємо, Сполучені Штати виділяють Україні 89 мільйонів доларів на розмінування. Завдяки цим коштам буде залучено близько 100 груп з розмінування території України.

Джерело: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»