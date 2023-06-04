Розпалювач війни — це путін, він вторгся в Україну з 200 тисячами солдатів, — канцлер Німеччини Олаф Шольц жорстко відповів критикам поставок Україні зброї

Протестувальники намагалися зірвати виступ Шольца на з’їзді СДПН у місті Фалькензе неподалік Берліна.

Невідомі із натовпу вигукували фрази на кшталт "розпалювачі війни" та "Створіть мир без зброї".

На це Шольц відповів, що якби протестувальники "мали трохи розуму, то кричали б на путіна".

"Поки ви кричите "Мир без зброї!" путін стягнув величезну кількість танків, крилатих ракет і ракетних установок і націлив їх на Україну.

Він знищує міста, села, автомобільні та залізничні шляхи! І він вбив незліченну кількість громадян, дітей і людей похилого віку в Україні!

У своїй імперіалістичній мрії про могутність він ризикує життями власних громадян.

Ми не знаємо, скільки молодих російських солдатів вже загинуло за його мрію... Але це може бути від 100 до 150 тисяч. Як можна так марнувати життя власної молоді? Це безвідповідально! Це — розпалювання війни!", — сказав канцлер.

Шольц підкреслив, що російський президент "хоче знищити і завоювати Україну, та має на прицілі інші країни".

"Ми, як друзі свободи, як демократи, як європейці, не дозволимо цьому статися!", — підсумував він.

Джерел: https://t.me/znua_live/96155

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