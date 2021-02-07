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Розширення для доступу до «ВКонтакте» викрадало персональні дані українців – кіберцентр при РНБО

Розширення для доступу до «ВКонтакте» викрадало персональні дані українців – кіберцентр при РНБО

Розширення VK Unblock для доступу до заблокованої в Україні російської соцмережі «Вконтакте» викрадало персональні дані українців.

Про це повідомляє Національний координаційний центр кібербезпеки України при Раді національної безпеки та оборони України в Фейсбуці.

"Розширення VK Unblock для браузерів Chrome, Edge містило шкідливий код для викрадення даних акаунтів Google (включаючи активність мобільних пристроїв, геолокацію та ін.). Дослідники з компанії Avast виявили, що вказане розширення, серед 28 інших, містило шкідливий код, який приховано збирав персональні дані користувачів та за командою з керуючого серверу міг змінювати інформацію на веб-сторінках, включаючи результати пошуку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом такі шкідливі додатки встановили понад 3 млн користувачів. Основні країни, на які було спрямовано атаку, — Франція, Україна, Бразилія.

"На даний момент шкідливі розширення заблоковані Google та Microsoft", - повідомили в НКЦК.

Як повідомляв Укрінформ, СБУ поінформувало іноземні компанії Google, LLC та Apple Inc. щодо поширення на їхніх сервісах Play Market і App Store мобільних додатків, розроблених юридичними особами, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

СБУ також звернулася до МЗС України з проханням поінформувати іноземних партнерів щодо необхідності приведення діяльності компанії Google, LLC та Apple Inc. у відповідність із вимогами українського законодавства. Йдеться про припинення реалізації на території України, у тому числі на безоплатній основі, через магазин додатків Play Market і App Store мобільних додатків, розроблених юрособами, щодо яких введено санкції.

Рішенням РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеним в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 р. №133, було застосовано санкції проти російських соціальних мереж та низки інших інтернет-ресурсів строком на три роки.

Зокрема, інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів "ВКонтакте" (www.vk.com) та "Одноклассники" (www.ok.ru)

14 травня 2020 року Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО, які передбачають продовження блокування в Україні російських інтернет-сервісів і соцмереж, а також санкції проти низки російських медійних компаній і розробників програмного забезпечення, до 2023 року.

Водночас доступ до мобільного додатку "ВКонтакте" в Україні з’явився через зміну проксі-серверів, що дозволило обійти блокування провайдерами доступу до цього додатку на території України.

Источник: ukrinform.ua

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